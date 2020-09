2 7 GOD betert leven voor release van ‘On Tip’

2 7 GOD (two seven god) is een 25-jarige Amerikaanse rapper, geboren als Zachary Lloyd-Andrew Branch in Petoskey Michigan, waar hij bij zijn biologische moeder woonde tot haar dood in 1997. Hij verhuisde naar zijn vader, die een misdadig leven bleek te leiden. Ne meervoudige veroordelingen als misdadiger, tot aan met beschuldigingen in verband met moord, stierf ook zijn vaker in 2002.

Zachary verhuisde naar Jackson, Michigan en werd geadopteerd, werd voor het eerst veroordeeld op 18-jarige leeftijd en op 19-jarige leeftijd werd hij uiteindelijk veroordeeld tot een straf van 3 tot 20 jaar. Hij werd gestuurd in het Michigand Department of Corrections, waar hij zijn leven beterde.

Vandaag de dag heeft hij zijn criminele levensstijl achter zich gelaten en zijn moeilijke pad in zijn opmars naar roem met een studioalbum aangevuld met een belofte voor meer. Zijn album komt later, nu eerst komt 2 7 GOD met zijn single ‘On Tip’ om zo zijn kunsten te vertonen aan de rest van de wereld.