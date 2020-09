Maerzfeld naar de Bosuil

Maerzfeld staat bekent om hun zware gitaren, duistere synthesizers, mechanische geluidseffecten aangevuld met stuwende drums en de typische, bezwerende, diepe zang van zanger Heli. De Duitse Industrial rock/metal band kom nu met een nieuw repertoire. In het nieuw album ‘ANBLAGGD’ dat eerder deze maand is uitgebracht, worden nummers van de Duitse band in een akoestisch jasje gehangen.

Over deze nieuwe akoestische set zegt de band zelf: “We hebben een complete set rijkelijk opnieuw ingedeeld zodat je ons ook kunt horen spelen in deze tijd, waar dat dit meestal alleen mogelijk is op een zitplaats! We zijn er klaar voor!”

Maerzfeld komt op 12 decemebr naar De Bosuil in Weert.