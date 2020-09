Judy Blank komt naar Doornroosje

Als Judy Blank je zou vertellen dat ze uit een of ander zuidelijk Amerikaans gehucht zou komen, zou je haar op d’r blauwe ogen geloven. Maar ze komt gewoon uit Utrecht. Vanwaaruit ze flink op koers is om de wereld te veroveren met haar bluesy americanaliedjes.

De broeierige hitsingle ‘Mary Jane’ werd uitgeroepen tot Topsong, ze deelde het podium met Seasick Steve en met haar folkballad ‘1995’ veroverde ze zelfs het hart van niemand minder dan Elton John. Voor een 23-jarige heeft ze al heel wat ervaring op haar naam staan. Haar debuut ‘When The Storm Hits’ verscheen in 2014, waarna ze speelde op North Sea Jazz, Lowlands en Pinkpop.

Wilde plannen en grote dromen leiden tot meerdere reizen naar de zuidelijke staten van Amerika. Ze speelt in kroegen en koffiebarretjes in Louisiana. Binnen een mum van tijd wordt Judy gevraagd door het lokale radiostation en aanvragen voor nieuwe optredens stromen binnen. Momenteel legt Judy Blank hand aan haar nieuwe album, dat in het voorjaar van 2020 zal verschijnen.

Judy Blank staat op 14 oktober in Doornroosje in Nijmegen.