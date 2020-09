Fresku komt naar Doornroosje

Fresku is natuurlijk al enkele jaren een vaste waarde in de Nederlandse hiphop scene. Hij is niet alleen de grappigste rapper van Nederland, hij is ook een van de weinige hiphoppers die zijn kwetsbare kant durft te laten zien. Zijn klassieke album ‘Maskerade’ kreeg in 2015 een waardige opvolger in de vorm van ‘Nooit Meer Terug’. Zelf omschrijft de Eindhovense rapper het als een album dat vooral over angst gaat: angst om als artiest niet meer mee te tellen, om teveel projecten tegelijk te willen, om als vader tekort te schieten, om niet mee te komen in de Hilversumse mediawereld.

“Het spel is vies,” rapt hij niet voor niets op de titeltrack. Waar hij niet vies van is, is het geven van zijn mening. Of het nou is in zijn teksten, sketches, theatershow of in een rap samen met Arjen Lubach, de rapper laat graag horen hoe hij tegenover maatschappelijke problemen staat. Ook persoonlijke onderwerpen, zoals zijn zoontje dat met gezondheidsproblemen kampte na de geboorte worden aangesneden.

Vier jaar later komt Fresku met een nieuw soloalbum genaamd ‘In Het Diepe’. Op zijn album neemt hij zijn luisteraars mee ‘in het diepe’, een emotionele achtbaan met persoonlijke verhalen. Fresku weet met elk nieuw album de essentie van hiphop te raken en doet dat met In Het Diepe op een zeer openhartige wijze. Op het album gaat hij terug naar zijn roots en hoor je hem voor het eerst Papiaments zingen. Op deze plaat werkte Fresku intensief samen met producers Chievva en Mucky.

Op 24 oktober staat Fresku in Doornroosje in Nijmegen.