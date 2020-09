Muzikaal eerbetoon aan Limburgse muzieklegende Walter Nita

Aan het begin van deze zomer, op 30 juni overleed de toen 69 jarige zanger Walter Nita. Nita was tot ver buiten de provincie bekend als zanger van onder andere the Walkers, The Chaplin Band, The Press, The Run en Underberg. Als zanger van the Press behaalde Nita zijn grootste succes met ‘I’m gonna shoot the Dee-Jay’ dat in 1980 de vijftiende plaats in de Single Top 100 wist te bereiken. ‘Cantara Pepe’ schopte het in 1981 tot een nummer 8 positie in de hitlijsten. Met zijn kenmerkende stemgeluid drukte Walter Nita een eigen stempel op de Limburgse popsound van de jaren 80.

Nu, inmiddels bijna drie maanden na zijn overleiden komt de gelegenheidsformatie ‘The Contacts’ met een muzikaal eerbetoon aan de legendarische Walter Nita. ‘The Contacts’, bestaan uit Eddy Bopp (Vandale, Moondawgs, Urban Heroes en vele anderen), Wladimir Geels (Noordkaap, Triggerfinger, RowwenHeze), Jan van der Burght (Mo Jones), Wiel Bronzwaer (The Press) en Frenk Felix. De reggae track draagt de titel ‘Life’ en er is een top videoclip bij gemaakt.