18 september, de verjaardag van Hans Vermeulen

Hans Vermeulen, die met de band Sandy Coast een aantal hits scoorde waaronder ‘I see your face again’, ‘True love that’s a wonder’, ‘Just a friend’, ‘Capital Punishment’ en ‘Summertrain’, zou vandaag 73 jaar zijn geworden. De Sandy Coast stopte in de jaren ’70, waarna hij Rainbow Train oprichtte. In Rainbow Train zong zijn vrouw Dianne Marchal, over haar gaat het nummer ‘Hilde’.

Vermeulen is ook verantwoordelijk voor de successen van onder andere Anita Meyer en Margriet Eshuijs. Met de single ‘The Eyes of Jenny’ maakte Sandy Coast begin jaren ’80 hun comeback en scoorden er gelijk een hit mee. ‘The Eyes of Jenny’ kwam uit in diverse landen. Vermeulen had een goede neus voor nieuw talent, hij ontdekte onder andere Nadieh, Ruth Jacott en Hans de Booij.

Op 9 november 2017 maakte zijn goede vriendin Tineke de Nooij bekend dat Hans op 70-jarige leeftijd was overleden.