Zeskoppige band Electric Six vergaarde bekendheid in 2003 met onder andere de singles ‘Gay Bar’ en ‘Danger! High Voltage’ van hun debuutalbum ‘Fire’. Hoewel de mannen uit Detroit door het leven gaan als rockband, staat de groep garant voor veel breder scala aan muzikale stromingen, waaronder garage, disco, punk, new wave en metal.

Veelzijdig, excentriek en een gezonde dosis humor zijn de uitgangspunten waaruit Electric Six de afgelopen decennia maar liefst zestien studio-albums opnam. Vanavond staan de in de Next om ons te trakteren op een show zoals alleen zij dat kunnen: energiek en in-your-face, enigszins absurd en een tikkeltje over de top.

Electric Six komt naar 013 voor een concert op 26 november 2021.