The Dutch Queen Tribute komt naar het Klokgebouw

Vijftig jaar geleden stond Queen voor het eerst op de planken in Cornwall, Engeland en om dat te vieren speelt The Dutch Queen Tribute een avondvullende show met hoogtepunten uit het hele oeuvre van de befaamde band. Bekende en minder bekende hits zullen de revu passeren: van Keep Yourself Alive tot The Show Must Go On, van Bohemian Rhapsody tot Another One Bites The Dust.

The Dutch Queen Tribute brengt een eerbetoon aan de band die nu groter lijkt dan ooit: geniet mee van een show, voortgestuwd door de onovertroffen energie die zo typerend is voor Queen live in hun hoogtijdagen.

De ene helft van dit gezelschap groeide op met de muziek van Queen, de andere helft ontdekte recent de juweeltjes uit het rijke oeuvre van de band.

Live brengt deze gelegenheidsformatie genaamd The Dutch Queen tribute een ode aan Queen, de band die steeds grenzen opzocht en vervolgens stadions wist te vullen. Verwacht geen verkleedpartij of parodie, maar een show voortgestuwd door de onovertroffen energie die zo typerend is voor Queen live in hun hoogtijdagen.

The Dutch Queen tribute speelt niet alleen de hits, maar ook het minder bekende materiaal. Op 28 november staat de Tribute in het Klokgebouw in Eindhoven.

Merijn van Haren (Navarone) – vocals

Kees Lewiszong (Navarone) – guitar

Henk Jan Heuvelink (Klein orkest) – keys

Joost van Haaren (Krezip) – bass

Bram van den Berg (Krezip) – drums