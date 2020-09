Skid Row komt naar de Effenaar

Het is dat de grunge begin jaren 90 roet in het eten gooide, waardoor de aandacht voor onvervalste hardrock wat verslapte, anders had Skid Row heel wat meer fans gehad. Want nummers als ‘18 and Life’, ‘Youth Gone Wild’ en ‘Slave To The Grind’ zijn gewoon kneiterharde hardrock-evergreens.

De band past naadloos in de kwaliteitsstroom aan hardrockbands uit de eightees, zoals Cinderella, Warrant, Poison en hun grotere broers Mötley Crüe en Def Leppard, maar kwamen misschien nét wat te laat met hun eerste plaat. Maar in tegenstelling tot veel grungebands, heeft Skid Row toch de langste adem. En over die grunge gesproken…. Skid Row wilde ooit eens een hele jonge Nirvana mee op tour nemen, dus ze hadden niet alleen neus voor gouden hardrock-hits.

Op 31 juli staat Skid Row in de Effenaar in Eindhoven.