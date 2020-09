Gracie Abrams komt naar Paradiso

Gracie Abrams is een opkomende singer-songwriter uit Los Angeles. De 21-jarige artiest maakte de afgelopen jaren naam op Instagram door het delen van fragmenten van haar delicate, eerlijke popliedjes.

Haar langverwachte debuut-EP ‘minor’ kwam uit in de zomer van 2020, met als gevolg dat er geen mogelijkheid was om haar nummers live te presenteren tijdens een grote eerste tournee. Toch wist ze vele luisteraars en nieuwe fans van over de hele wereld voor zich te winnen.

Het grootste succes tot nu toe behaalde ze met de single ‘I miss you, I’m sorry’, die werd uitgebracht tijdens de lockdown en miljoenen keren bekeken en beluisterd werd op Youtube. Op 10 mei komt ze naar Paradiso