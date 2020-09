Kraantje Pappie vijf avonden in De Oosterpoort

“Al die extra ruimte in de zaal is wel lekker, ken ik m’n ego tenminste een keer kwijt”, grapt Kraantje in een fictief interview. Ik zeg dat gewoon omdat me dat een leuke opener leek van dit persbericht. Ja, ik schrijf deze lekker zelf, had ik zin in.” Kraantje Pappie komt niet één maar vijf keer naar De Oosterpoort met een unieke voorstelling: een Kraantje Pappie show met Alex van der Zouwen. In de derde week van oktober staat Alex a.k.a. Kraan bijna een hele week, van dinsdag tot en met zaterdag, op het podium van de Grote Zaal.

“Dat de hele wereld -ook de live industrie- op zijn kop staat hoef ik niemand te vertellen, ik ga er van uit dat je dat wel hebt meegekregen. Klein voordeeltje; je wordt uitgedaagd om extra creatief te zijn. Met minder mensen in een zaal is het contact veel meer recht toe recht aan en is er ineens ruimte om af en toe gewoon in gesprek te gaan met iemand en vragen te beantwoorden; leer ik mijn fans nog beter kennen, en zij mij.” Aldus Kraantje. Tijdens de Kraantje Pappie shows in oktober is iedereen dus VIP.

Kraantje Pappie neemt het heft in eigen handen en benadert De Oosterpoort, het podium in zijn thuisstad met zijn plannen. “Dus ik met De Oosterpoort Groningen om tafel. Ik zei tegen ze dat ik een gaaf idee had voor hoe ‘Een Kraantje Pappie show’ nu zou moeten zijn. Uitgelegd, zij enthousiast, ik enthousiast en ik weet zeker dat jullie dat ook zijn. Hits knallen, feest maken, lachen, janken, verhalen en improvisatie. Een Kraantje Pappie show zoals je ‘m kent. Maar ook weer niet. Kom me checken.”

Kraantje Pappie staat van 13 tot en met 17 oktober in De Oosterpoort in Groningen.