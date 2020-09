Dennis Kolen – In Our Lifetime

Singer songwriter Dennis Kolen maakt al jaren albums die over het algemeen goed tot zeer goed ontvangen worden door het muziekjournaille. Op 18 september zal dan het nieuwe album onder de titel ‘In Our Lifetime’ worden uitgebracht. De komst van het album is al ingeluid met de release van de single ‘Hurts so Right’, een bijzonder radiovriendelijk en mellow wegdroomliedje dat de songwriting kwaliteiten van Kolen goed representeert. Die zijn meer dan goed.

Zijn liedjes zijn zorgvuldig gevouwen langs de regels van de gulden snede voor de ambachtelijke liedjessmid. Het consequent toepassen van deze onvatbare Divina Proportia op muziek in plaats van afbeeldingen waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld levert in ieder geval een album op met 12 nummers die compositorisch allen van hoog niveau zijn. De nummers zijn veelal introspectief en vormen samen een soort van muzikale bildungsroman. Ook Dennis wordt ouder en loopt in zijn leven tegen teleurstellingen aan. Een universeel onderwerp, dat in zichzelf nauwelijks meer interessant is want al vele, vele keren eerder gedaan.

Het album klikt heel clean en netjes in de productie. De Rotterdammer hield deze, samen met de van oorsprong Duitse drummer en producer Jan Pohl, waarmee hij samen al eerder het album ‘The years of DK’ opnam, in eigen hand. Het album is zoals een echt singer/songwriter betaamt vooral gericht op de zang van Dennis en zijn akoestische gitaar. De tracks zijn verder terughoudend gearrangeerd. Smaakvol, met de hoofdrol zoals gezegd voor de stem van Dennis die her en der wordt ondersteund door prachtig gearrangeerde backingvocals die af en toe bijna uitgroeien tot een duet. ‘Borrowed time’ is een van die prijsnummers die vooral door de tweede zang van Jurith Schols naar een hoog niveau wordt getild.

Luisterend naar het album hoor je weinig subtiel de invloeden op Dennis’ muziek en schrijverschap doorklinken in de nummers. Neil Young, Bob Dylan, Paul Simon, James Taylor, CSN&Y, Jim Croce, het ligt er allemaal wel heel dik op. Meer nog dan eigen werk is de muziek op ‘In Our Lifetime’ een amalgaam, een pastiche van voornoemde invloeden aangevuld met net iets te weinig eigenheid. Het is echter een groot compliment aan de muzikanten en aan Dennis als schrijver en zanger dat hij er goed mee wegkomt op dit album.

Het nasale, geknepen geluid van de zangstem van Dennis zal niet iedereen een album lang bekoren, maar hey, James Taylor verkoopt er miljoenen albums mee, dus het zal een kwestie van smaak zijn. Al met al is ‘In Our Lifetime’ een goed album. Toptracks zijn ‘Hurt so Right’, ‘Cut the Cable’ misschien toch ook wel ‘Wandering Eyes’. Dennis brengt het album niet alleen uit op cd en als digitale stream, maar ook als vinyl-album in een heel erg mooie gatefold sleeve klaphoes, met alle songteksten in de binnenkant van de hoes, precies zoals het hoort. (7/10) (Muddytrack)