Amy Macdonald komt naar 013

Amy Macdonald veranderde in 2007 plots in een wereldster toen ze haar single ‘This Is The Life’ uitbracht. Het was de kickstart van een succesvolle carrière die haar meer dan zes miljoen verkochte albums en wereldtours voor uitverkochte zalen opleverde.

Voor haar nieuwe album ‘The Human Demands’ werkte ze samen met producer Jim Abbiss (Arctic Monkeys, Adele). Samen gingen ze terug naar Amy haar alternatieve roots, het resultaat is een album vol nummers met de grandeur van Bruce Springsteen maar met teksten die dicht bij Amy haar persoonlijke leven blijven.

Het perfecte moment om 013 aan te doen voor een show gevuld met al haar hits. Dat doet Amy op 3 mei 2021.