Zangeres Anne-Fay brengt haar ‘Reaspora’ uit

Op 29 januari verschijnt ‘Reaspora’, het debuutalbum van Anne-Fay op haar eigen label Onyx & Ivory. ‘Reaspora’ werd met meerdere producers gemaakt zoals Kwame Yeboah (Stevie Wonder, Shaggy), Jeremia Jones (Damian Marley, Ed Sheeran) en Morgan Avenue (Willem, S10). De eerste single afkomstig van het album heet ‘The Sun’ en is nu uit.

Hoe verhoud je je tot de huidige maatschappij, culturele toe-eigening en het koloniale verleden van Nederland als je zwarte roots hebt maar ook wit privilege? Zangeres Anne-Fay reisde de diaspora van haar familie af langs Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana om muziek te maken over haar roots. Een fysieke en mentale reis die sterk beïnvloed is door de transatlantische slavenhandel. Anne-Fay is een gemixte vrouw met een witte huid en een zwarte moeder.

De teksten van ‘Reaspora’ variëren van zacht poëtisch tot hard en direct. Geïnspireerd door de koloniale geschiedenis en slavernij, maar ook door belevenissen in een recenter verleden. Zoals het racisme dat haar moeder als zwarte vrouw ervaart. Ook zingt Anne-Fay over haar persoonlijke struggles. “I’ve got thighs the size of Africa” is de eerste zin in de track ‘Thighs’ en gaat over haar ervaringen als vrouw met Afro-Surinaamse lichaamsvormen op een Nederlandse dansacademie. In ‘I Am Racist’ zingt Anne-Fay heel eerlijk over het racisme dat ze ook bij zichzelf bespeurt.

De albumnaam ‘Reaspora’ is afgeleid van het woord diaspora, wat verspreiding van een volk over delen van de wereld betekent. De verspreiding van tot slaaf gemaakten zorgde ervoor dat Afrikaanse muziekstijlen van grote invloed zijn geweest op muziekstromingen als de Surinaamse volksmuziek Kawina, het Antilliaanse Tambú maar ook soul en hip-hop uit Amerika.

Anne-Fay werkte tijdens de reizen samen met verschillende locale producers, zoals met Kwame Yeboah in Ghana. Op de voormalig Nederlandse kolonie Aruba, werkte ze aan ‘My Me’ met Michael Lampe, beter bekend als Fellow. Met de Nederlands-Surinaamse producer Jeremia Jones, maakte Anne-Fay de rauwe duistere electro track ‘Titanic Noir’ en de pop-track met Caribische invloeden ‘So Many Days’. Morgan Avenue is samen met Jeremia Jones verantwoordelijk voor het afproduceren van het album. Anne-Fay produceerde zelf ook twee tracks en schreef vrijwel alle teksten samen met haar broer Felix Kops (regisseur) waarmee ze de reis samen maakte. De intieme track ‘Spanish Goat’ schreef ze met Britse songwriter Will Knox, die ook mede-verantwoordelijk is voor ‘Arcade’ van Duncan Lawrence.

De single ‘The Sun’ gaat over vrijheid en religie. In de transatlantische slavenhandel werden passages uit de bijbel gebruikt om slavernij te legitimeren. Traditionele religies uit het land van herkomst waren verboden en Anne-Fay ontdekte dat het christelijk geloof in een aanzienlijk deel van haar familie wordt gevierd. De video werd gemaakt met dansers van het National Theatre of Ghana.