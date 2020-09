The Aces naar de Melkweg

The Aces is een all-female band, maar de stempel ‘girlgroup’ doet ze echt tekort. Het viertal uit Utah maakt 80’s inspired gitaarpop waar ze hun rake en oprechte lyrics overheen gooien. De meiden maken al sinds jonge leeftijd muziek met elkaar, maar het was pas toen ze in 2016 ‘Stuck’ schreven dat het balletje ging rollen.

Ze werden opgepikt door Red Bull Records en met dezelfde manager als Lorde lijkt een wereldwijd succes onvermijdelijk. Ze waren te gast bij de tv-show van Seth Meyers en tourden nu met niemand minder dan 5 Seconds Of Summer.

Op 18 mei 2021 staan The Aces in de Melkweg in Amsterdam.