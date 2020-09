Kaki King komt naar de Melkweg

Gitaarfenomeen Kaki King komt naar Nederland! Met haar gevoelige, jazz-georienteerde composities en gebruik van lapsteelgitaar vangt de eigenzinnige muzikant – echte naam Katherine Elizabeth King – uit Brooklyn wereldwijd miljoenen plays.

Ook in de film en televisie-wereld wordt haar werk gewaardeerd. Zo was King verantwoordelijk voor de soundtrack van onder andere ‘August Rush’ en Sean Penn’s ‘Into The Wild’. Voor die laatste werd ze zelfs geprezen met een Golden Globe-nominatie voor ‘Best Original Score’. Eerder dit jaar verscheen de prachtige atmosferische single ‘Teek’, een adembenemend mooi voorproefje van het gloednieuwe aankomende album die alleen maar meer doet verlangen naar deze show!

Kaki King komt op 10 april naar de Melkweg.