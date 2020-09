Etan Huijs & Brink naar Metropool

Singer-songwriter Etan Huijs is een muzikale levensgenieter. Een muzikant in hart en nieren, een podiumdier. Zijn album The Battle Of Everything uit 2016 leverde hem maar liefst 128 optredens op. In de zomer van 2018 verscheen zijn nieuwe album ‘The Secret Us’, welke lovend werd ontvangen door pers en publiek.

Etan Huijs schrijft intrigerende, subtiele songs, recht uit het hart en op het snijvlak van folk en country. Melancholie ligt altijd op de loer en soms versnelt hij het tempo, maar de schoonheid van de melodie is er altijd. Logisch, want al zijn gehele carrière laat Etan zich beïnvloeden en inspireren door de oude meesters (Cash, Dylan, McCartney, Young), de grootheden die een stempel drukten op het muzikale landschap.

Huijs werkt momenteel aan zijn nieuwe album ‘The Monochrome Veil’, welke begin 2021 zal verschijnen.

Brink bestaat uit Bram Regeling (drums), Sigi Hagenaars (Bass + Backingvocals), Tim Kampman (Gitaar + Backingvocals) en Pim Stegeman (Gitaar + Vocals). Samen schrijven ze muziek met duidelijke invloeden uit rock, blues en country. Met hun nieuwe muziek blazen zij oldschool weer nieuw leven in!

Samen komen ze op 24 september naar Metropool in Hengelo.