Bouke Zoete komt naar Willem Twee

“Het is een lange weg van een jongen van 16 met een droom naar een man van 43 met een solo debuutplaat. Maar ik ben dankbaar dat ik ‘m genomen heb.”, Aldus Bouke Zoete die met het album ‘Million Miles’ binnenkort zijn solodebuut uitbrengt op Excelsior Recordings.

Bouke Zoete bracht op datzelfde label al eerder twee goed ontvangen albums uit met zijn indiepopband The Kevin Costners (Come On In – 2008 en Pick Up The Parts -2014) en droeg bij aan twee platen van Happy Camper (Happy Camper – 2011 en The Daily Drumbeat uit 2014). Met deze laatste band heeft hij zelfs een Edison gewonnen.

“Maar een album maken dat volledig van mezelf is, waarop ik in volle autonomie kon bepalen wat er gebeurde, dat moest er toch nog van komen. Het voelt een beetje als debuteren voor gevorderden,” aldus Zoete.

Million Miles is een ouderwetse blue eyed soulplaat geworden met een rijke, gloedvolle sound. Er staan 10 eerlijke en persoonlijke songs op die zich niet zozeer tot één genre beperken maar die wel allemaal dezelfde organische, spontane soulfullness in zich dragen.

“Het opnameprocess was ook heel vrij en organisch”, vertelt Bouke. “Ik heb samen met producer en bassist Nicolas Rombouts gewoon een aantal van de beste muzikanten van België uitgenodigd in een studiootje in Antwerpen en we zijn de nummers gaan spelen. En zodra ze goed klonken stonden ze erop. Als je mannen die hun sporen verdiend hebben bij artiesten als Arno, Tony Allen en Admiral Freebee de vrijheid geeft, dan doen ze daar over het algemeen wel iets moois mee,” glimlacht Bouke.

“Dat het na de vlotte eerste opnames toch nog een project van lange adem is geworden is volledig aan mezelf te danken. Ik heb nu eenmaal moeite om dingen af te maken. Heb zitten twijfelen, het mixen uitgesteld. Alles heeft nu eenmaal tijd nodig bij mij en ik neig nog al eens om mezelf voor de voeten te lopen. Maar als je al sinds je 16e droomt om zo’n plaat te maken, wat stelt een jaartje extra geduld dan eigenlijk voor?

Op 10 oktober komt Bouke Zoete naar Willem Twee in Den Bosch.