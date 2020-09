Radar Men From The Moon kondigt albumrelease in de Effenaar aan

Op vrijdag 25 september 2020 presenteert Radar Men From The Moon zijn nieuwe plaat, ‘The Bestial Light’ die 8 mei op het Engelse label Fuzz Club is uitgekomen.

De Eindhovense experimentele groep is in zijn 10-jarige bestaan constant geëvolueerd en veranderd; van spacerock naar dissonante psych en van drone techno naar industriële post-punk. ar Men From The Moon toert door heel Europa en speelt op festivals als Roadburn en het Liverpool International Festival of Psychedelia. Naast verschillende releases op het Fuzz Club label, is de groep ook berucht vanwege de samenwerking met andere bands en artiesten, zoals Gnod, The Cosmic Dead en 10.000 Russos.

Voor deze avond heeft Radar Men From The Moon met Crowd Of Chairs (BE) en Offerblok (NL) twee hele vette acts uitgenodigd.

Foto (c) Ariane van Ginneke