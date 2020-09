The Dame naar de Boerderij

The Dame is uitgenodigd om deel te nemen aan het Francis Dunnery’s charity festival! Francis Dunnery kennen we nog als voorman van It Bites en gitarist bij Robert Plant. Vandaag de dag is hij solo artiest, psycholoog en astroloog. De in USA wonende Dunnery keert jaarlijks terug naar zijn geboorteplaats in the Lake District (UK) om daar het charity festival te organiseren, dat bezoekers trekt uit alle delen van de wereld. In de afgelopen jaren gaven o.a. Robert Plant en Steve Hackett er acte de presence.

The Dame debuteerde in 2018 met hun album Losing Sight Of What You Want. De muziek wordt omschreven als een ‘sexy chic progressieve rock’. Dat geldt niet alleen voor de muziek, maar ook voor de podiumpresentatie van de band. Het zijn sfeervolle songs met de kenmerkende donkere, warme stem van Marian van Charante.

Ook opvallend is de pas 17-jarige toetsenman Thijs de Ruijter, met zijn verrassende piano spel, soms jazzy, dan weer rockend of experimenteel. Positieve recensies van het debuutalbum leidden naar optredens in Nederland en in februari 2020 volgen 5 succesvolle optredens in de UK. Inmiddels is de band druk bezig met het schrijven van hun tweede album.

Dit jaar is het festival online. Op donderdagavond 8 oktober speelt The Dame in De Boerderij. Dit concert wordt opgenomen en zal vervolgens gestreamd worden tijdens het charity festival.