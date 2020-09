The Analogues met Revolver in AFAS Live

The Analogues spelen van 9 tot en met 11 oktober ‘Revolver’, het meesterwerk van The Beatles uit 1966, in AFAS Live. De ruime concertzaal wordt voor deze gelegenheid omgebouwd tot een ‘Club Revolver’ die aan alle RIVM richtlijnen voldoet. De afgelopen jaren tourden The Analogues met indrukwekkende live vertolkingen van Beatles studio albums in binnen- en buitenland en Revolver wordt nu als laatste nog ontbrekende titel aan deze succesvolle serie toegevoegd. De kaartverkoop voor deze concerten start vrijdag 11 september om 10.00 uur.

Officieel zou de band dit jaar hun Beatles-periode voorlopig achter zich laten om zich te storten op het opnemen van een eigen plaat. De missie om de ‘studio albums’ live uit te voeren was volbracht en zou met een laatste reprise en twee spetterende shows in Ziggo Dome worden afgesloten. Toen was daar corona en kwam de voortrazende Analogues trein piepend tot stilstand. Om dit najaar, enigszins onverwacht toch weer op gang te komen. “We zitten inmiddels weer dagelijks in de oefenruimte. Klinkt al verdomd lekker, al zeggen we het zelf” aldus musical director Bart van Poppel.

‘Revolver’ wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke en grensverleggende albums in de geschiedenis van de popmuziek. Het staat op nummer 3 van de Rolling Stone’s ‘500 Greatest Albums of All Time’ en wordt door veel critici genoemd als beste Beatles album. Daarbij is het ‘t eerste album van de zogenaamde studioreeks en dus ontegenzeggelijk een album dat door The Analogues moet worden gedaan. Technisch gezien deden ze dit al, namelijk één keer, op 8 juni 2015. Destijds waren daar 412 mensen getuige van, daar zit dus nog wat rek in.

‘REVOLVER LIVE by The Analogues’ wordt weer een bijzondere concertervaring. Het album met classic songs als ‘Taxman’, ‘Good Day Sunshine’ en ‘Eleanor Rigby’ zal zoals we dat van The Analogues gewend zijn integraal worden gespeeld, noot voor noot, gevolgd door een mix van hoogtepunten uit het Beatles oeuvre. Fred Gehring, drummer en mede-oprichter: “AFAS Live heeft normaal gesproken een capaciteit van zo’n 6000 mensen. Wij plannen nu 1150. Setjes van twee stoeltjes en een tafeltje met tafel service gedurende de hele show. Welcome to ‘Club Revolver’!”

REVOLVER LIVE by The Analogues

Vrijdag 9 oktober 2020: aanvang 20.00 uur

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020: 16.00 uur en 20,00 uur.