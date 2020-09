9 september, de verjaardag van Otis Redding

Otis Redding, een geniale zanger die de beruchte “club van 27” niet eens zou halen, werd geboren op 9 september 1941 in Madison (Wisconsin). Zijn grootste hits zijn echter nooit bij leven hits geweest voor de zanger, pas na zijn dood in 1967 leerde het grote publiek Redding en zijn muziek kennen. ‘(Sittin’ on) the dock of the bay’ is toch wel de grootste hit van Otis en dat terwijl het nummer nog niet eens af was ten tijde van het vliegtuigongeluk waarbij de gepassioneerde zanger omkwam.

Oorspronkelijk was het nog de bedoeling om het bekende gefloten gedeelte in het nummer te vervangen. Gelukkig zijn ze niet aan de fluit gekomen en is het nummer de grootste hit van de zanger geworden. Het nummer werd postuum uitgebracht in februari 1968, twee maanden na de overlijdensdatum van Otis.

Otis Redding en de Rolling Stones

Otis Redding nam halverwege de 60′s een eigen versie op van ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’. Volgens hem kende hij de tekst van de Rolling Stones niet en verzon hij daarom zijn eigen tekst. Ronnie Wood heeft later toegegeven dat Redding’s arrangement enkele verbeteringen had, die de Stones later nog tijdens hun eigen concerten hebben gebruikt.