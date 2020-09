Pain of Salvation – Panther

De Zweedse progressieve metal band Pain of Salvation timmert al bijna dertig jaar aan de weg, en heeft inmiddels naast een indrukwekkend oeuvre ook een wereldwijde trouwe schare fans weten op te bouwen. De band is in feite de muzikale liefdesbaby van Daniel Gildenlöw. De zanger/gitarist is de drijvende kracht achter de band en verantwoordelijk voor de muzikale richting en de concepten achter de albums.

‘Panther’ is de opvolger van het uit 2017 stammende album ‘In the passing light of days’. Het album werd opgenomen, gemixed en geproduceerd door Daniel Gildenlöw in samenwerking met Daniel Bergstrand, die we kennen van zijn werk met ‘In Flames’, ‘Meshuggah’ en Devin Townsend. Extra vermeldenswaardig is het verbluffend mooie artwork op de cover van de hand van André Meister.

Op ‘Panther’ wordt Pain of Salvation andermaal opnieuw uitgevonden door Gildenlöw. De band heeft zich in de twee jaar dat het heeft geduurd om dit album te maken een totaal nieuwe stijl eigen gemaakt. Als er een band ter wereld is die met trots de naam progressieve metal band mag dragen dan is het wel Pain of Salvation. Luister naar een track als ‘Restless Boy’, een van de mooiste van het album. Hypnotiserende drum ‘n bass beats en minimale toetsen leggen een basis voor de zang van Daniel. De man gaat steeds beter zingen. Het is een intensiteit en een niveau van performance die je zeker in dit genre zelden tegenkomt. Kippenvel.

Het album wordt afgesloten met ‘Icon’, een stuk dat bijna een kwartier duurt en je geen seconde de tijd geeft je aandacht te laten verslappen. Ook hier weer de onwaarschijnlijk goede zang die je bij je lurven pakt en je niet meer los laat. Betoverend is misschien wel het woord dat hier gekozen moet worden. Zwemmen tegen de stroom, anders zijn, geen grijze muis willen zijn. Jezelf willen zijn. Authenticiteit. Wees een Panter. Dat is het thema van dit album. Zoals er veel ‘coming of age’ boeken en films zijn, zo is dit tot nu toe het magnus opus van Pain of Salvation. Zonder twijfel hun beste album tot nu toe.

Deze muziek gaat ver over de grenzen van genre heen, zonder zichzelf te verloochenen. Het is juist in tracks als ‘Keen to a Fault’ of ‘Panther’ die door hun instrumentatie en arrangement het verste weg liggen van wat over het algemeen als metal wordt gezien dat PoS haar grootste groei laat zien. Wat een fantastisch nummer is dit. Wordt hier een nieuwe muziekstijl uitgevonden?

Kunst maken betekent mensen op het verkeerde been zetten, ze laten nadenken, ze bij de neus nemen en ze in verbijstering achterlaten. Dat is was Pain of Salvation precies doet met dit album. Om dat te kunnen heb je een moedige kunstenaar nodig die buiten de lijnen durft te kleuren , die zichzelf vragen durft te stellen en die niet bang is om op zijn smoel te gaan. ‘Panther’ is een kunstwerk. (9/10) (InsideOut Music)