Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Ellen ten Damme.

Ellen ten Damme houdt er de laatste jaren van een stad als uitgangspunt te nemen voor haar theatershows en albums. Na eerder Berlijn en Parijs muzikaal in het zonnetje te hebben gezet, schijnt ze nu haar licht op de Marokkaanse stad Casablanca. Samen met The Magpie Orchestra neemt ze je mee op een reis van Franstalige songs (op het Nederlandstalige ‘God Is Liefde’ na) en ze doet dat met aanstekelijke overtuiging en ongebreideld vakmanschap. Wanneer Ellen ten Damme een song onder handen neemt, krijgt het een eigen ziel. En dan maakt het niet uit of ze ‘Non Non Rien n’a changé’ van Les Poppys zingt ‘Hier encore’ van Charles Aznavour of ‘Voici Les Clés’ van Gerard Lenorman, alles klinkt even oprecht en indringend. Wie van haar muziek houdt, moet ook even langs een theater, want behalve een begenadigd zangeres is Ellen ten Damme ook een uitstekende performer.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Ellen ten Damme live @ Concerto Recordstore (2019).