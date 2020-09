Christina Aguilera zingt titeltrack ‘Loyal Brave True’ voor ‘Mulan’

De schatkamer van Disney is rijk gevuld met memorabele films uit je kinderjaren. De afgelopen jaren zijn een aantal verhalen van die films in een hernieuwde live-action versie op het witte doek verschenen. Eerder werden bijvoorbeeld al ‘The Lion King’, ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Jungle Book’ verfilmd en aan die traditie wordt dit jaar ‘Mulan’ toegevoegd.

De film vertelt het verhaal van het meisje Mulan die, verkleed als jongen, de familie-eer verdedigt in het Chinese leger. De animatiefilm uit 1998 werd door regisseur Niki Caro getransformeerd in een adembenemende familiefilm. ‘Mulan’ is vanaf 4 september tegen betaling al te zien voor abonnees van Disney+. Vanaf 4 december is de film te bekijken voor alle Disney+ leden.

Voor de muziek van de film hebben de makers groots uitgepakt. Ze wisten Christina Aguilera te strikken om ondermeer de titeltrack ‘Loyal Brave True’ en een nieuwe versie van ‘Reflection’ te zingen. Dat nummer, destijds gezongen door stemactrice en zangeres Lea Salonga, werd in 1998 al gebruikt voor de animatiefilm en is voor de live-action film opnieuw opgenomen.