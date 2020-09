Machine Gun Kelly kondigt album aan op busbankjes in Los Angeles

Reizigers in Los Angeles zullen gek op hebben gekeken toen ze afgelopen donderdag op de bus stonden te wachten. Verdeeld over verschillende haltes in de omgeving van de Santa Monica Boulevard zijn busbankjes versierd met het artwork van Machine Gun Kelly’s aangekondigde album ‘Tickets To My Downfall’, dat op 25 september uitkomt.

De Amerikaanse rapper bracht vorige maand de eerste single ‘My Ex’s Best Friend’ uit met blackbear. Het tweetal werkte in 2012 al samen aan ‘End Of The Road’ (2012) en heeft nu weer de handen ineengeslagen. Ook Travis Barker is op het album te horen. Samen met de Blink 182 drummer maakte MGK het nummer ‘Bloody Valentine’, wat ze ook speelden voor de MTV Video Music Awards 2020.