Don’t Skip komt met nieuwe single ‘Lovesong’

Don’t Skip is een Nederlands muzikaal productie-duo, bestaande uit Harald Bruijstens en Serge Meulenberg. Twee zeer verschillende muzikanten die een kenmerkende sound creëren van melodieuze dans- en pop melodieën, gebouwd op levendige gitaarriffs en boeiende zang.

Serge is een gitarist die graag simpele maar pakkende melodieën uitwerkt. Harald is een songwriter en vocalist die momenteel zijn productievaardigheden onderzoekt. Ook al bevatten sommige nummers andere zangers of zangeressen, alle muziek is van eigen bodem. “Muziek maken is als het creëren van een wereld uit het niets, een wereld waarin popmuziek kan worden geïnspireerd door de schaduwkant van de ziel, vermengd met elementen van dansmuziek om je problemen weg te dansen.”, aldus Don’t Skip. Dat is dan ook alles wat ze willen; hun creaties delen met iedereen.

Hun laatste single ‘Lovesong’ is een melodieuze ballad met een diepere tekst. Catchy tekst, die meer bevat dan je op het eerste gehoor denkt te horen in de zang van Bruijstens. Eigenlijk iets wat we op dit moment allemaal kunnen gebruiken. ‘Lovesong’ is een liefdesliedje, maar stiekem ook wel meer dan dat.