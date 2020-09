YĪN YĪN naar C-Mill in Heerlen

De Zuid-Limburgse band YĪN YĪN laat zich inspireren door de psychedelische Thaise funk uit de jaren 60 en 70, en combineert dit met wereldmuziek, disco, funk en elektronica tot spaced-out improvisaties en dansvloerkrakers.’Thaichedelic’ noemen ze het zelf.

Hun debuut brachten ze uit op tape, twee 7” vinylsingles volgden bij de Paradiso Vinyl Club en een bij het vermaarde Zwitserse label Bongo Joe. Inmiddels staan festivals als Le Guess Who, Into The Great Wide Open & LowLands op hun erelijst.

Vorig jaar stonden ze gepland op de eerste editie van Daddy Cool, maar moeten ze vanwege een blessure last minute afzeggen. Gelukkig nu tóch in Heerlen.

YĪN YĪN staat op 19 september in C-Mill in Heerlen.