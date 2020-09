Waltzburg naar de Melkweg

Waltzburg komt naar Amsterdam! Dit Nijmeegse vijftal maakt quirky indiepop met een optimistische ondertoon. Na optredens in de Cinetol, Paradiso en Sugar Factory (RIP) is De Melkweg het laatste Amsterdamse Podium op de bucketlist van Waltzburg. Waar voor de meeste acts de coronacrisis een rustige periode was, knalde Waltzburg door met een nieuwe single, meerdere livestreams, radio-optredens en uitverkochte seated shows.

Verwacht een avond met nieuw en oud werk, want eind september brengt de band een gloednieuwe single uit die alvast een voorproefje geeft van de nieuwe EP.

Waltzburg staat op 17 oktober in de Melkweg.