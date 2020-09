Show Eva van Pelt in Willem Twee verplaatst

Eva van Pelt (1992) is muzikaal maker van Brabantse bodem. Haar werk onderscheidt zich door de zoektocht naar een ander contact met haar publiek. Met haar oude Volkswagenbus, de laadruimte omgebouwd tot concertzaal voor één persoon, reed ze in 2018 en 2019 onder de titel ‘HIER – concert voor één’ het land door, op zoek naar contact in muzikale ontmoetingen. Op festivals, maar ook in leegstaande bouwkranen, kerktorens, hotelkamers en in the middle of nowhere.

In haar nieuwe project NU zoekt Eva met haar band de grenzen van het popconcert op. Ze brengt nieuwe nummers, spannende arrangementen, spoken word en improvisaties, in een concertvorm waarin contact centraal staat.

Aandacht, liefde, lef, zichtbaarheid, energie en kracht. Het is hier, het is nu, en het is omdat jij er bent.

In 2016 bracht Eva met haar debuutalbum ZWART al een nieuw geluid in het Nederlandstalige muzieklandschap: donker, fris en eigenwijs. Verwantschap met het werk van Wende en bijvoorbeeld Roosbeef wordt vaak genoemd. In 2019 bracht Eva de intieme HIER EP, die klinkt alsof je bij haar in de ruimte bent.

Eva van Pelt maakte tot dusver verschillende performances, concerten en muziekvoorstellingen voor onder andere. Theaterfestival Boulevard, werkte samen met Productiehuis De Nieuwe Oost, was onderdeel van de Talent Hub Brabant en werkt nu als Nieuwe Maker samen met Willem Twee Muziek en beeldende kunst, in thuisstad Den Bosch.

Op last van overheids instructie worden alle shows tot en met 1 juni 2020 bij Willem Twee afgelast in verband met het Corona-virus. De show is daarom verplaatst naar 28 oktober 2020.