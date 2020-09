Dei.3avu naar Willem Twee

Na maanden noodgedwongen afwezigheid mogen we weer een reggaeformatie ontvangen in onze zaal. Het uit Amsterdam afkomstige dei.3avu (spreekt uit als: deja-vu) brengt een mix van roots, reggae en hip-hop “met een luie bass”.

Nog zonder muziek uitgebracht te hebben, maar met een goeie live-reputatie speelde ze onder andere op het grote Reggae Lake festival, in dB’s Utrecht, Ruigoord en op Texel.

In mei brachten ze hun eerste single uit, ‘Loose’ genaamd en met videoclip ook op YouTube te bewonderen. Deze track heeft veel weg van Damian Marley in de periode tot zijn Welcome To Jamrock album. Begin juli kwam daar ’n tweede video bij voor hun nieuwste single ‘Beware’. Wederom een ijzersterkte song en dat smaakt natuurlijk naar meer.

Die mogelijkheid wordt nu geboden.

Op 19 september staan ze in Willem Twee in Den Bosch.