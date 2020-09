Smutfish komt naar Willem Twee

Smutfish is in 2003 opgericht door muzikant en beeldend kunstenaar Melle de Boer. Het debuutalbum ‘Lawnmower Mind’ wordt gezien als grondlegger van de Nederlandse Country Noir.

Optredens op o.a. South by Southwest en Noorderslag volgden. Na nog twee albums werd Smutfish even John Dear Mowing Club. De toenmalige boeker bracht Melle in contact met de Amerikaanse muzikant en kunstenaar Daniel Johnston. Drie jaar achtereen hebben Smutfish en de Mowingclub met Daniel Johnston door Europa getourd.

In 2012 kwam het Smutfish album ‘Trouble’ uit bij het Nederlandse label Excelsior. De band bestond op dat moment uit Janneke Nijhuijs op bas, Dick Zuilhof gitaar en Sean de Vries op drums. Met ‘Trouble’ tourde de band langs Nederlandse filmhuizen, waarbij de muziek begeleid werd door Melle’s tekeningen.

Na verschillende soloprojecten o.a. ‘Henk en Melle’ met Hallo Venray’s Henk Koorn, werd Smutfish Smetvis, waarbij Melle’s Engelse teksten werden vertaald door gerenommeerde schrijvers als o.a. Freek de Jonge, Levi Weemoedt, Leon Verdonschot en Bart Chabot.

Na een tour door Engeland, Nederland en België met de Amerikaanse singer-songwriter Johnny Dowd in 2019, wordt er weer gewerkt aan een nieuw Smutfish album.

Smutfish kmt op 26 september naar Willem Twee in Den Bosch