Op zondag 25 juni 2000 was David Bowie de hoofdact van het Glastonbury festival. Buiten David Bowie stonden er nog veel meer grote acts op de diverse podia dat jaar waaronder The Chemical Brothers, Macy Gray, Pet Shop Boys, Willie Nelson, Nine Inch Nails, Moby, Muse, Coldplay en Cypress Hill. Het optreden van Bowie duurde een kleine 2 uur met hits als ‘China Girl’, ‘Changes’, ‘Life On Mars?’, ‘Absolute Beginners’, ‘Ashes To Ashes’, ‘Rebel Rebel’, ‘Golden Years’ en ‘Fame’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Bowie live @ Glastonbury festival (2000).