Multitalent Elsa Birgitta Bekman kondigt debuutalbum aan

De zangeres, songwriter, multi-instrumentalist en regisseuse kondigt vandaag haar debuutalbum ‘Once In My Life’ aan. Romantiek, nostalgie, escapisme en melancholie zijn de terugkerende thema’s in haar muziek. Elsa: “Ik heb de nummers in een tijdsbestek van 12 jaar geschreven. Het oudste op dit album, ‘Cross That Line’, schreef ik toen ik 15 jaar was. Het zijn momentopnames uit mijn ontwikkeling van tiener tot volwassene en het zoeken van mijn weg in het leven. ‘Once In My Life’ is een ode aan de persoon die ik was en alle gebeurtenissen tot nu toe die mij gevormd hebben tot wie ik nu ben.”

Elsa Birgitta Bekman groeide op in een dorp nabij de Noord-Hollandse stad Hoorn met haar ouders en oudere broer. Omdat haar moeder half Frans, half Zweeds is, bracht het gezin een groot deel van hun tijd bij familie in Frankrijk en Zweden door. Als kind werd Elsa’s hoofd gevuld met klassieke componisten als Mozart, Debussy en Satie, maar ook Ierse folk, new age en elektronische muziek van onder andere Jean Michel Jarre en Kraftwerk. Verder herinnert ze zich vooral Edith Piaf, Jacques Brel, Kate Bush en Supertramp.

In huize Bekman was indertijd welgeteld één film op video aanwezig: Disney’s Fantasia (1940). Samen met haar broer keek ze hier iedere dag naar. De soundtrack was zelfs de aanleiding tot het schrijven van haar nummer ‘Once In My Life’. Van Disney-klassiekers tot het leven met depressie. Het bleek een kleine stap voor Elsa door het scheiden van haar ouders toen ze 11 jaar oud was. Muziek werd nu een ontsnapping, een manier om haar emoties vorm te geven. Ze ging door met het schrijven van nummers, met name over haar worsteling met depressie en het verdriet van haar tienerjaren, maar ook over liefdes en andere onzekerheden bij het vinden van haar weg als jongvolwassene.

Fast forward naar 2018. Elsa is de frontvrouw van soulband The Tibbs en behaald internationaal succes. Dit succes leidde tot optredens in clubs en festivals in binnen- en buitenland zoals de North Sea Jazz Club en de Oosterpoort in Groningen tot meerdere tours in Duitsland, Italië en Spanje.

De songs, geschreven in haar jeugd, lieten haar echter niet los: “Na jaren van muzikale oriëntatie en het uitproberen van verschillende genres wilde ik de muziek maken die het dichtst bij mijn hart ligt en het meest overeenkomt met de persoon die ik eigenlijk altijd al ben geweest sinds mijn kindertijd. Ik wil gewoon dingen creëren die helemaal ‘mij’ zijn”, aldus Bekman. ‘Once In My Life’ zal dit jaar op 2 oktober via V2 Records verschijnen.