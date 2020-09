Savoy Brown – Ain’t Done Yet

Savoy Brown mag dan misschien niet heel bekend zijn in ons landje, maar als je het de echte blues rock liefhebbers vraagt, zullen deze zeker wel weten wie de band is. Aan het aantal albums dat ze uitbrengen zal het zeker niet liggen want anno 2020 brengen ze hun 41ste (!!) album uit. Deze krijgt dan ook de toepasselijke naam ‘Ain’t Done Yet’ mee.

Savoy Brown gaat al sinds 1965 mee en is still going strong. De blues rock band afkomstig uit zuid-west Londen. De groep werd opgericht door zanger/gitarist Kim Simmonds. Deze man staat nog al die tijd aan het hoofd. De rest van de muzikanten is in de loop der jaren ontzettend vaak veranderd. Naast Simmonds wordt Savoy Brown nu bezet door Pat DeSalvo op de bas en Garnet Grimm op drums. Die twee heren zijn vanaf 2009 lid. Onder de ex-leden van behoort Paul Raymond, die na zijn Savoy Brown tijd bij UFO ging spelen.

Door het non-stop touren hebben ze een aardige fan base op weten te bouwen. Zeker in eigen land en de VS.Bij het grotere publiek is de groep voornamelijk bekend van het nummer ‘Hellbound Train’ uit 1972.

Het nieuwe album ‘Ain’t Done Yet’ is een schoolvoorbeeld van klassieke blues rock. De welbekende ritmes en instrumenten komen aan bod op deze plaat. De mondharmonica mag dan natuurlijk niet ontbreken, evenals de gitaarsolo’s. De stem van Simmonds klinkt ook na al die jaren nog prima.

Een van de hoogtepunten op het album is het een-na-laatste nummer ‘Soho Girl’. Dit nummer is wat steviger dan de rest en komt met de beste riff van het album. Ook de tweede single mag er zeker zijn. Dit is tevens de titeltrack en is een vlotter nummer met een fijne gitaar door het nummer heen. Nu we het toch over gitaren hebben neem ik jullie nog even mee naar het laatste nummer van de plaat. Dit is een instrumentaal nummer waar Simmonds zijn gitaar laat zingen. Toepasselijke titel is dan ook ‘Crying Guitar’ en is voor gitaarliefhebbers een lust voor het oor. Wat een fantastisch nummer is dat en is dan ook hét hoogtepunt.

Verwacht van dit album vooral niets wat je nog niet kent. De blues rock liefhebber kan dit album wel met een gerust hart aanschaffen. Al is het maar om dat prachtige instrumentale nummer te beluisteren. Nee Savoy Brown is nog lang niet klaar en levert wederom weer een prima album. (8/10) (Quarto Valley Records)