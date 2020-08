Palace Winter naar Paradiso

Palace Winter opereert vanuit Kopenhagen en bestaat uit de Australische Carl Coleman en de Deense Caspar Hesselager. Beiden speelden al jaren apart van elkaar in bands voordat ze samen muziek zijn gaan maken. Met een gezamenlijke interesse voor sterke melodieën en filmmuziek maakt het duo sfeervolle, duistere popliedjes, of zoals ze het zelf omschrijven: cinematic psych-pop. In het najaar van 2020 is de band klaar voor de release van het derde album, genaamd ‘Keep Dreaming, Buddy’.

Palace Winter komt op vrijdag 26 maart 2021 naar Paradiso in Amsterdam.