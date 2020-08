Motorama komt naar Bitterzoet

Motorama uit Rusland maakt donkere, stomende postpunk. Hoekige drums, swingende baslijnen, twinkelende gitaren en een dosis synths brengen de luisteraar terug naar de wavemuziek uit de jaren tachtig. In 2018 verscheen het vijfde album ‘Many Nights’, dat net als eerdere albums met het nodige doe-het-zelf-werk is opgenomen. Maar de ambities van de band gingen verder; Motorama richtte begin 2020 een eigen platenlabel op onder de noemer I’m Home Records. Hierop verschijnt ook het aangekondigde nieuwe album ‘Before The Road’.

