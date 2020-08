Apneu + Blue Crime + Global Charming komen samen naar Paradiso

Een collectieve releaseparty van twee geliefde Amsterdamse bands in de Grote Zaal. Het tegendraads viertal Apneu presenteert het vierde album ‘Silvester’ dat op 11 september verschijnt. Het nieuwe album van veelkoppig collectief Blue Crime album ‘I’m Afraid We Became One’ komt een week eerder uit. De twee bands slaan de handen ineen voor een gezamenlijke albumpresentatie in Paradiso. Ze worden vergezeld door Global Charming; een veelbelovende nieuwe post-punk band. Hun debuutalbum ‘Mediocre, Brutal’ verschijnt in oktober bij Subroutine.

