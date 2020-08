Candy Dulfer naar Muziekcentrum Enschede

Een unieke voorstelling waarin Candy natuurlijk sax speelt maar ook met humor en passie vertelt over haar avonturen met wereldsterren als Prince en Blondie, haar prille begin bij fanfare Jeugd Doet Leven en haar liefde voor natte doekjes en patat met mayonaise. Corona-proof en slechts tijdelijk verkrijgbaar. Candy speelt haar muziek in trio bezetting en wordt begeleid door Roger Happel en Cyril Directie.

Candy Dulfer stond op haar vijfde al met een saxofoon in haar handen – misschien niet zo gek als je vader een bekend saxofonist is. Maar daarna ging het wel extreem hard: op haar elfde speelde ze in de band van Rosa King, op haar veertiende had ze haar eerste eigen band, waarmee ze nog voordat ze eindexamen had gedaan al in het voorprogramma van Madonna stond. Sindsdien speelde en speelt ze met muzikale helden als Prince, Van Morrison en Chaka Khan, had ze samen met Dave Stewart van The Eurythmics een wereldhit met ‘Lily was here’ en mag ze zichzelf dankzij haar plaat Saxuality een Grammy nominated artist noemen.

Inmiddels is Candy niet alleen een van de bekendste vrouwen in de Nederlandse muziek, maar ook een van de beste saxofonisten ter wereld, in het buitenland nog beroemder dan hier. Ze werkte samen met onder anderen Beyoncé, Aretha Franklin, Blondie en Pink Floyd, speelt met haar band over de hele wereld in uitverkochte zalen en op de grootste festivals en scoorde meerdere nummer 1-hits in de VS.

In haar in 2017 verschenen boek ‘Sax, Candy & Rock-’n-roll’ vertelde ze openhartig over haar leven en werk: hoe haar ouders ervoor zorgden dat ze niet zoals Amy Winehouse eindigde, over feestjes van Prince met als enige gasten Kim Basinger en zijzelf, over hoe het er écht aan toe gaat on the road, over liefde en vriendschap en hoe het is om als vrouw de baas van de band te zijn. In deze unieke theatervoorstelling een kijkje in het leven van Prince’s favoriete saxofoniste.

Candy Dulfer staat op 9 oktober in Muziekgebouw Enschede.