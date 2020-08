Ibrahim Maalouf komt naar TivoliVredenburg

De Frans-Libanese jazztrompettist en componist Ibrahim Maalouf is een de grootste bruggenbouwers van deze eeuw. Hij staat bekend om zijn vermogen klassiek, jazz en Arabische muziek moeiteloos te mengen met zijn herkenbare, mystieke trompetsound. Na een uitverkochte concert in 2019 in onze Ronda en een headlineshow op Transition festival presenteert hij zijn langverwachte, elfde studioalbum ‘S3NS’ met een vijftienkoppige band.

Op het album laat hij wederom zien dat zijn avontuurlijke jazz alle kanten op kan gaan: dit keer liet hij zich inspireren door Latijns-Amerikaanse en Afro-Cubaanse cultuur. Geen verrassing, gezien de trompettist veel heeft samengewerkt met verschillende Zuid-Amerikaanse artiesten waaronder de Chileense Ángel Parra, en Cubaanse kunstenaars zoals Roberto Fonseca, Alfredo Rodriguez, Raul Paz, Tito Puente, Harold Lopez Nussa, Omar Sosa, Yilian Canizarez en Ibeyi. ‘S3NS’ is voor Maalouf dus een vanzelfsprekendheid: een hulde aan al deze invloeden in de vorm van een nieuw album met frisse, kleurrijke jazz, vol zonovergoten blazers en energieke percussie.

Ibrahim Maaolouf komt op 28 maart 2021 naar TivoliVredenburg in Utrecht.