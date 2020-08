Nieuw album van Pole onderweg: ‘Fading’

Op 6 november verschijnt ‘Fading’, het nieuwe album van Pole. Het album volgt de geremasterede versie van de trilogie 1, 2, 3 op, die begin dit jaar uitkwam. Inspiratie voor ‘Fading’ haalde Pole uit het verkennen van zijn eigen geschiedenis, zo legt hij uit.

“The album was mostly inspired by the idea of memory loss. My mum had dementia and I saw her losing all the memory that she had accumulated over her 91 long years. When losing that memory it turned into what she was probably like in the beginning of her life when she was born – like an empty box.” Door zijn veelzijdigheid is ‘Fading’ evenveel een album geworden dat via een koptelefoon beluisterd kan worden als hard over de PA.

De nieuwe single ‘Röschen’ is uit en luister je hieronder.