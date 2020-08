Francois Reinke deelt nieuwe single

Rapper Francois Reinke deelt zijn nieuwste single, ‘Shakespeare Report’, na de release van zijn debuutalbum ‘My Heart Beats to’. Geen hiphop die je gewend bent, en dat komt omdat de rapper zich begeeft tussen Berlijn en Milaan.

Francois Reinke is geen nieuwkomer, maar een immer vernieuwende muziekkunstenaar met een grote golf van puurheid in zijn nummers. De nieuwste release ‘Shakespeare Report’ kwam vorige week uit en gaat voor Reinke al boven verwachting. Een videoclip kon niet uitblijven, die een belangrijk verhaal achter het visuele en door Indie geïnspireerde artwork toont. Pure hiphop met een indie inslag, die hier en daar doet denken aan de jaren ’90 Franstalige hip hop van rappers als MC Solaar en 113.

Doordachte teksten die in een offbeat jasje zijn gegoten, afgeblust met een hypnotiserende electronische trompet. Een nieuwe wereld die opengaat voor Reinke zal snel volgen, en het modellenwerk dat hem nu vele uren per week opslokt, zal spoedig plaats gaan maken voor de muziek. Onbekend maakt onbemind zeggen ze vaak, maar in het geval van Reinke zal dat niet het geval zijn.