Cabaret Voltaire terug met nieuw album ‘Shadow of Fear’

Het heeft maar liefst twintig jaar geduurd, maar ze zijn terug: er komt een nieuw album van Cabaret Voltaire. ‘Shadow of Fear’ verschijnt op 20 november. Cabaret Voltaire is altijd een groep geweest die zijn tijd vooruit liep op muzikaal gebied en die evolutie laat ook dit album weer horen. De toon en persoonlijkheid van de groep is een mix van techno, dub en house in combinatie met haast verminkte vocals.

Alhoewel ‘Shadow of Fear’ doet lijken alsof het over de huidige situatie in de wereld gaat, was het album al opgenomen op het moment dat de pandemie uitbrak, vertelt zanger Richard H. Kirk: “The current situation didn’t have much of an influence on what I was doing – all the vocal content was already in place before the panic set in – but maybe due to my nature of being a bit paranoid there are hints in there about stuff going a bit weird and capturing the current state of affairs.”

De eerste single ‘Vasto’ is uit en luister je hieronder.