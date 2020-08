Stijn Charpentier binnenkort live in POPEI

POPEI in Eindhoven presenteert vanaf juli 2020 weer elke zondag gratis live muziek van talentvolle singer-songwriters. Zondag 6 september is het de beurt aan Stijn Charpentier. Hij zal tussen 15.00 en 17.00 uur een aantal sets spelen in een intieme setting in het gezellige café. Inclusief voor het eerst nieuwe liedjes van z’n nieuwe EP!

Een zanger met een akoestische gitaar. Het klassieke beeld van een man die op een creatieve manier een verhaal moet vertellen en dit verpakt in een liedje. Soms is het rustig, vaak energiek maar het is vooral de waarde van het verhaal dat wordt verteld. Dat is Stijn Charpentier. Een jongeman uit Eindhoven die niets liever doet dan muziek maken waarin hij vertelt wat hij ziet, zoekt en vindt. Een ouderwetse troubadour in de Nederlandse taal met stevige luisterliedjes.

Na het album ‘We willen alles’ (2018) gaat Stijn in de zomer van 2020 verder met de EP ‘Zo, dat moest er even uit’. Op deze EP gaat hij terug naar de basis. Geen gastmuzikanten, alleen een stem en een akoestische gitaar. Puur en oprecht, waardoor de verhalen in de liedjes nog duidelijker naar voren komen. Er zit wat folk in, een beetje punk, een flinke scheut reggae en af en toe hoor je dat Stijn in een ‘vorig leven’ hiphop muziek heeft gemaakt.

Voor het akoestische avontuur trad Stijn op als rapper onder de naam Che. Onder deze naam maakte hij twee solo albums, werkte hij jarenlang samen met het indie-rapcollectief Macronizm en trad hij op met de band Machego. Door de jaren heen trad Stijn met deze verschillende formaties op in zaaltjes en kroegjes in het hele land maar ook in grote popzalen als Paradiso, Melkweg, 013 en de Effenaar.