Dolly Parton komt met nieuw kerstalbum

Voor Dolly Parton fans komt Kerstmis vroeg dit jaar. Op 2 oktober verschijnt namelijk ‘A Holly Dolly Christmas’, het eerste kerstalbum van het country icoon in dertig jaar. ‘A Holly Dolly Christmas’ werd geproduceerd door Kent Wells en bevat een mix van nieuwe kerstsongs en echte klassiekers. Ook zijn duetten met onder meer Michael Bublé, Miley Cyrus, Billy-Ray Cyrus, Jimmy Fallon, Willie Nelson en Dolly’s broer Randy Parton te horen.

In haar rijke carrière bracht Parton reeds diverse kerstalbums uit, met ‘Once Upon a Christmas’ dat ze opnam met Kenny Rogers in 1984, als meest bekende uitgave. Ook haar album ‘Home for Christmas’ uit 1990 werd een groot internationaal succes.

Naast de release van ‘A Holly Dolly Christmas’ heeft Dolly nog een aantal andere muzikale projecten op de planning staan. Zo verschijnt op 17 november ‘Dolly Parton, Storryteller: My Life In Lyrics’, een deluxe boek waarop zij terugkijkt op haar carrière. Ook verschijnt later dit jaar ‘The Ultimate Dolly Parton’ DVD collection.

TRACKLIST

1. Holly Jolly Christmas

2. Christmas Is feat. Miley Cyrus

3. Cuddle Up, Cozy Down Christmas – Dolly Parton feat Michael Bublé

4. Christmas On The Square

5. Circle Of Love

6. All I Want For Christmas Is You feat. Jimmy Fallon

7. Comin’ Home For Christmas

8. Christmas Where We Are feat. Billy Ray Cyrus

9. Pretty Paper feat Willie Nelson

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

11. You Are My Christmas feat. Randy Parton

12. Mary, Did You Know?