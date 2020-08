En dan krijg je opeens de eerste plaat van de Australische Alex the Astronaut, ‘The Theory of Absolutely Nothing’. ‘The Theory of Absolutely Nothing’ is een heerlijk debuutalbum geworden. Al bij het eerste nummer worden we verrast met ‘Happy Song’. Een lekker nummer, gewoon om erin te komen.

Alex Lynn is naast muzikant een getalenteerde voetballer, ze ontving een voetbalbeurs en verhuisde in 2017 van Sydney naar New York om wiskunde en natuurkunde aan de Long Island University te studeren. Haar debuutalbum ‘The Theory of Absolutely Nothing’ volgt de twee veelgeprezen EP’s ‘To Whom It May Concern’ en ‘See You Soon’ op, beide uit 2017. Met haar treffende, door folk geïnspireerde pop ontrafelt de antropologe de worstelingen van het dagelijks leven. ‘Alex heeft al op verschillende podia van internationale festivals gestaan, zoals; Great Escape, Primavera Sound en Manchester’s Neighbourhood Festival. In thuisland Australië speelde ze onder andere op Splendour in the Grass, Triple J’s One Night Stand en haar eigen headline tour.

Het album is over het algemeen genomen gewoon een strak geproduceerd album. Het beste nummer op ‘The Theory of Absolutely Nothing’ is ‘Lost’. Een nummer dat blijft hangen. Is dat het enige goede nummer op ‘The Theory of Absolutely Nothing’? Nee hoor, gelukkig niet. ‘The Theory of Absolutely Nothing’ bevat gelukkig nog wel meer goede nummers. ‘Christmas in July’ bijvoorbeeld moeten we even noemen. Het nummer is duidelijk een Kerstnummer inderdaad. Maar dan in juli. Een aparte keuze, maar wellicht dat we er later dit jaar nog iets meer van horen.En dat blijft wel hangen. Het zorgt voor een leuke twist op het album. Maar feitelijk heeft ‘The Theory of Absolutely Nothing’ dat niet eens nodig.

Is het hele album dan zo goed? Staat er niets op wat niet goed is? Niet echt, of je zou moeten denken aan ‘Splitt the sky’. Maar ook dat is niet echt een slecht nummer. Hoewel we ook niet te negatief over het nummer willen zijn. ‘The Theory of Absolutely Nothing’ bevat echter veel goeds, en dat moeten we voor ogen houden. Alex the Astronaut levert op ‘The Theory of Absolutely Nothing’ kwaliteit. Met nummers als ‘Lost’, ‘Caught in the Middle’ en ‘I Think You´re Great’ laat Alex iets moois horen. ‘The Theory of Absolutely Nothing’ is een goed album van de Australische. En daarmee is alles nog lang niet gezegd. (7/10) (Nettwerk)