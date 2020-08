Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Scorpions.

Op 4 oktober 2019 gaf de Duitse hardrockband uit Hannover Scorpions een optreden tijdens het Rock in Rio festival. De band is opgericht in 1965 en had in 1987 hun eerste grot hit te pakken met ‘Still loving you’. Vier jaar later behaalden ze wereldwijd de toppositie op de diverse hitlijsten met ‘Wind of Change’. Datzelfde jaar hadden ze hun laatste grote hit met ‘Send me an angel’. Deze drie hits – plus nog veel meer – kwamen voorbij tijdens hun Rock in Rio optreden.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Scorpions live @ Rio de Janeiro, Brazil (2019).