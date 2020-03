Primavera Sound Barcelona 2020 wordt naar augustus verplaatst

Het Spaanse festival Primavera Sound 2020 wordt verplaatst en zal nu van 26 tot en met 30 augustus plaatsvinden in het Parc del Fòrum in Barcelona. Er zijn dingen die waarschijnlijk maar één keer in je leven gebeuren en de COVID-19 crisis is er helaas een van. De solidariteit en de gezamenlijke kracht van de maatschappij, terwijl we een crisis als deze onderlijven zal lang blijven heugen. We omarmen bijzondere situaties en gaan de uitdaging aan, zodat we elkaar letterijk kunnen omarmen zodra het voorbij is.

Omdat de situatie continu verandert, zoals de restricties van de Spaanse autoriteiten over het samenkomen van groepen mensen en reizen binnen de grenzen maar ook daarbuiten, is Primavera Sound genoodzaakt de editie in Barcelona uit te stellen. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar om de veiligheid van de bezoekers, artiesten en alle mensen die betrokken zijn bij het festival te garanderen, kan het niet anders.

Daarom zal Primavera Sound Barcelona 2020 van 26 tot en met 30 augustus plaatsvinden. Primavera voelt zich verplicht en verantwoordelijk om zo veel mogelijk te doen, zodat de live muziek scene dit kan overleven met al zijn agenten, artiesten en hun teams, agentschappen, promotors, boekers, zalen, festivals, stage bouwers, technische en productie teams, bar medewerkers, schoonmakers en beveiliging en alle duizenden mensen in de sector, zodat we door kunnen zoals we gewend waren zodra dit over is.

Alle gekochte tickets voor Primavera Sound Barcelona 2020 zullen geldig zijn op de nieuwe data. In de komende weken, zodra de noodtoestand is opgeheven door de Spaanse overheid en daar geen mogelijke verlenging meer voor zal komen, zal er meer informatie beschikbaar komen en zal de kaartverkoop weer van start gaan. Ook zal er spoedig meer informatie komen over NOS Primavera Sound Porto 2020, het festival wat gewoonlijk een week na de Barcelona editie in Portugal plaatsvindt. Primavera waardeert ieders geduld en begrip voor deze ongewone situatie.