Jua eind augustus in PopEI

“Altijd blijven dromen, want wat niet is kan nog komen.” Het motto wat de 22-jarige Juanita altijd al in zich heeft gehad. Van jongs af aan was Juanita al niet bij het podium weg te slaan. Juanita vond het heerlijk om in de spotlights te staan. Eenmaal begonnen met het zingen van covers ontdekte Juanita al snel dat haar passie is weggelegd bij het schrijven van eigen liedjes. De eerste Engelstalige liedjes vloeide op papier, later ook Nederlandstalige liedjes. Singer-songwriter Juanita koos ervoor om in beide talen te blijven schrijven. Ze komt deze zondag samen met pianist Julian van Houte.

POPEI presenteert elke zondag gratis live muziek van talentvolle singer-songwriters. Zondag 30 augustus is het de beurt aan Jua. Zij zal tussen 15.00 en 17.00 uur een aantal sets spelen in een intieme setting, bij mooi weer op het terras of anders in het gezellige café.

In haar liedjes is Juanita altijd open, waarin ze persoonlijke verhalen en ervaringen tot kwetsbare nummers omtovert. Liedjes die voor herkenning kunnen zorgen bij anderen. De stijl van de liedjes lopen uiteen van pop, country tot rockachtige nummers. Tijdens optredens draagt Juanita het liefste zoveel mogelijk kleur. Ze houdt niet van simpel en combineert haar kledingstijl graag met accessoires in het haar. Het podium is voor Juanita als thuiskomen, het contact met het publiek vindt zij het allerbelangrijkste. Begin december besloot Juanita verder te gaan onder de artiestennaam ‘Jua’.