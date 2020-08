Elvis Costello kondigt ‘Hey Clockface’ aan met nieuwe single

Voor de opnames van het album ‘Hey Clockface’, dat op 30 oktober uitkomt, reisde Elvis Costello kriskras de wereld over. De eerder verschenen nummers ‘No Flag’ en ‘Hettie O’Harra Confidential’ en ook deze week uitgebrachte ‘We Are All Cowards Now’ werden in februari vastgelegd in de Suomenlinnan studio in Helsinki. Daarna stapte Costello meteen op het vliegtuig, vloog linea recta naar Parijs en nam daar in een weekend nog enkele nummers op. Voor de resterende sessies koos hij voor New York.

Over het bliksembezoek aan Parijs, zegt de zanger het volgende: “I sang live on the studio floor, directing from the vocal booth. We cut nine songs in two days. We spoke very little. Almost everything the musicians played was a spontaneous response to the song I was singing. I’d had a dream of recording in Paris like this, one day.”

De productie van ‘Hey Clockface’ was in handen van Sebastian Krys, met wie de charismatische zanger in het verleden al samenwerkte aan ‘Look Now’. Hiervoor won het tweetal begin dit jaar nog de Grammy Award voor Best Traditional Pop Vocal Album. Costello won in 1999 ook al een Grammy Award voor zijn samenwerking met Burt Bacharach aan het nummer ‘I Still Have That Other Girl’ op het album ‘Painted From Memory’